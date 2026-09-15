Nación habilitó al Municipio a reparar cinco pasos a nivel: ahora Fiorini deberá avanzar con las obras

El Municipio de Junín ya está habilitado para intervenir y reparar cinco pasos a nivel de la ciudad, luego de la autorización otorgada por el Gobierno nacional. Se trata de los cruces de Almirante Brown, Alberdi, Primera Junta, República y Ricardo Rojas, todos señalados en reiteradas oportunidades por vecinos debido a su estado.

La situación había sido planteada en el Concejo Deliberante por la concejal del unibloque Libertad y Justicia, Belén Veronelli, quien en julio presentó un proyecto para reclamar la reparación de estos cruces y que se intimara a Trenes Argentinos a realizar los trabajos correspondientes.

Ahora, según explicó la edil en diálogo con Grupo La Verdad, Nación respondió habilitando al Municipio a ejecutar las obras junto con el Estado nacional. De esta manera, el argumento de que el gobierno local no podía intervenir por tratarse de sectores bajo jurisdicción nacional dejó de ser un impedimento.

“Entendíamos que era jurisdicción de Nación y que el Municipio no podía intervenir. Por eso no reparaba”, explicó Veronelli al recordar los motivos que habían llevado a presentar el proyecto.

La concejal remarcó que la nueva situación cambia el escenario: el Municipio ya cuenta con la autorización para avanzar sobre los pasos a nivel y, por lo tanto, ahora deberá gestionar y ejecutar las reparaciones necesarias.

“Ahora Nación respondió que va a hacer un trabajo junto con el Municipio, habilitándolo para ejecutar las obras y la reparación integral”, señaló.

Veronelli también aclaró que todavía no tiene precisiones respecto de si el Municipio recibirá fondos nacionales para afrontar los trabajos, aunque sostuvo que eso no debería impedir que se avance en la búsqueda de una solución.

“Esperemos que haya más novedades pronto. No podemos esperar”, planteó la concejal, quien además pidió que las obras no queden relegadas en el tiempo.

Reclamos por el estado de los cruces

Uno de los casos que había motivado el reclamo fue el paso a nivel de Primera Junta, donde una persona sufrió una caída debido a las condiciones de las veredas. La situación incluso había quedado registrada en un video que posteriormente se viralizó.

También mencionó el estado del cruce de Almirante Brown, donde aseguró haber presenciado un episodio en el que un vehículo quedó varado luego de golpear contra el paso a nivel.

Con la autorización nacional ya comunicada, el reclamo ahora apunta directamente a la gestión municipal: si el impedimento era la falta de autorización para intervenir en sectores de jurisdicción nacional, esa limitación ya fue levantada y el Municipio tiene habilitado el camino para avanzar con las reparaciones.

Los vecinos, en consecuencia, esperan que los anuncios se traduzcan en obras concretas y que los cinco pasos a nivel señalados no tengan que esperar durante meses para recibir una solución.

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