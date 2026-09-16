Dos jóvenes de Junín terminaron en el hospital tras volcar con un utilitario en la Ruta 5

Dos jóvenes oriundos de Junín fueron trasladados al Hospital Municipal de Pehuajó luego de protagonizar un vuelco durante la mañana del martes en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 364, en cercanías del acceso a la ciudad de Pehuajó.

El siniestro ocurrió cuando una Peugeot Partner blanca, que se desplazaba desde Junín con destino a Henderson, perdió el control, salió de la cinta asfáltica y terminó volcando varios metros por debajo de la ruta.

Según informó Diario Noticias Pehuajó, el vehículo pertenecía a la empresa SAI Better Together y en su interior viajaban un hombre y una mujer jóvenes. Ambos fueron asistidos inicialmente en el lugar y posteriormente trasladados al hospital local para ser evaluados por personal médico.

Por su parte, Infoecos señaló que el utilitario despistó y terminó a varios metros de la calzada, mientras que sus dos ocupantes fueron derivados al Hospital Municipal de Pehuajó en una ambulancia del servicio local.

De acuerdo con la información difundida por los medios de la zona, pese al fuerte impacto y a los daños sufridos por el vehículo, los dos jóvenes se encontraban conscientes al momento de ser trasladados.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial, que debió ordenar la circulación sobre la Ruta Nacional 5, una de las principales vías de conexión de la región.

Las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco son materia de investigación.