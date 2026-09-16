El Senado bonaerense declaró Personalidad Destacada a Julio Henestrosa

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó la declaración de Personalidad Destacada, post mortem, para el histórico dirigente gremial juninense Julio Henestrosa, quien falleció en junio de 2018.

El proyecto había sido presentado hace seis años por la entonces diputada provincial Micaela Olivetto, a instancias de Federico Melo, actual secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín. La iniciativa finalmente obtuvo tratamiento y aprobación en el Senado bonaerense.

El reconocimiento era esperado por la comunidad mercantil y, especialmente, por dirigentes gremiales que destacaron la extensa trayectoria de Henestrosa al frente del sindicato y su participación en la vida política y social de Junín.

La senadora por la Cuarta Sección Electoral, Valeria Arata, acompañó el proyecto y celebró su aprobación a través de sus redes sociales.

“Hoy votamos en el Senado bonaerense la ley que declara Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires, post mortem, a Julio Henestrosa”, expresó la legisladora.

Arata destacó además la trayectoria del dirigente juninense y señaló que dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores y al fortalecimiento de las instituciones de la comunidad.

Una extensa trayectoria gremial

Henestrosa tenía 74 años al momento de su fallecimiento y llevaba más de cinco décadas vinculado al Sindicato de Empleados de Comercio. Durante ese período ocupó durante largos años la Secretaría General del gremio y alcanzó también una importante presencia dentro de la estructura nacional de los empleados de comercio.

Su trayectoria estuvo vinculada además a la actividad política. Militante del Partido Justicialista, fue candidato a intendente de Junín en 2003, elección en la que fue derrotado por Mario Meoni.

Dos años después volvió a competir electoralmente como candidato a senador provincial por la Cuarta Sección Electoral, ocupando el cuarto lugar de la lista. Aquella postulación derivó además en un fuerte enfrentamiento político con el entonces ministro de Gobierno de la gestión de Felipe Solá, Florencio Randazzo.

A lo largo de los años, Henestrosa recibió distintos reconocimientos en Junín. Entre ellos, el barrio donde se encuentra la plaza que lleva su nombre y homenajes impulsados desde el ámbito gremial y municipal.

Ahora, con la declaración aprobada por el Senado bonaerense, su figura suma un reconocimiento institucional de la Provincia de Buenos Aires, impulsado desde el propio movimiento sindical mercantil de Junín.