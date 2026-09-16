Entró a una vivienda, provocó destrozos y terminó detenido con cocaína en su poder

Un violento episodio registrado en la tarde de este miércoles terminó con un hombre de 43 años aprehendido, luego de que ingresara a una vivienda de calle Perú al 180 y provocara daños en el lugar. Durante el procedimiento, además, los efectivos le encontraron un envoltorio con una sustancia compatible con cocaína.

Todo comenzó alrededor de las 17:30, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre que había ingresado a un domicilio y se encontraba agrediendo a otra persona.

Personal del Comando de Patrullas se dirigió hasta la vivienda y entrevistó al propietario, quien relató que se encontraba junto a varios hombres cuando uno de ellos comenzó a comportarse de manera violenta y, en ese contexto, rompió los vidrios del portón de ingreso y una silla.

El sujeto permanecía en el lugar al momento de la llegada de los efectivos, por lo que fue aprehendido. Durante el cacheo preventivo, los policías encontraron entre sus prendas un envoltorio que contenía una sustancia compatible con cocaína.

La sustancia fue secuestrada y tomó intervención la Fiscalía especializada en Estupefacientes, que dispuso la imputación del hombre por infracción a la Ley 23.737.

En paralelo, la UFI 1 del Departamento Judicial Junín avaló la aprehensión por el delito de Daño y dispuso el traslado del acusado para la primera audiencia judicial.