El Presupuesto nacional 2027 contempla una obra para el Juzgado Federal de Junín por más de $2.800 millones

El Gobierno nacional de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla un listado de más de 60 obras públicas a ejecutarse en distintos puntos del país, entre las que aparece una intervención prevista para la ciudad de Junín.

Se trata de la “Remodelación y Ampliación del Edificio, Juzgado Federal de Junín”, ubicado en Cabrera 222. De acuerdo con el proyecto presupuestario, la obra contempla un importe total a devengar de $2.806.259 miles, es decir, alrededor de $2.806 millones.

La intervención en el edificio judicial juninense forma parte del conjunto de obras incorporadas por el Poder Ejecutivo nacional al Presupuesto para el ejercicio 2027.

Según se desprende de la iniciativa, los proyectos de infraestructura previstos serán financiados tanto con recursos propios del Tesoro Nacional como mediante financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por el Estado nacional.

Entre las líneas de financiamiento externo mencionadas aparecen préstamos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a distintos proyectos de infraestructura, entre ellos cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, además de programas vinculados a cuestiones ambientales.

En el caso de Junín, la obra prevista está específicamente vinculada al edificio del Juzgado Federal y representa una de las inversiones contempladas para la ciudad dentro del proyecto de Presupuesto 2027 que ahora deberá ser analizado y debatido por el Congreso de la Nación.