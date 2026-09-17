Katopodis en Junín: "Necesitamos que la rueda de la economía se vuelva a encender"

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó este jueves en Junín el 5º Encuentro Regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia?”, realizado en la UNNOBA, donde funcionarios, especialistas y referentes de distintos sectores debatieron las necesidades de infraestructura de la Región Norte.

La jornada tuvo como objetivo poner en común el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y avanzar en una agenda de obras para los 14 municipios que integran la región, con una mirada puesta en el desarrollo social y productivo, la generación de empleo, la integración regional y la reducción de las desigualdades.

Durante la apertura, Katopodis destacó la importancia de que las prioridades de infraestructura se definan desde el territorio y no exclusivamente desde los despachos de la administración provincial.

“Nos convocamos a dialogar, no porque estemos todos de acuerdo, sino porque queremos estar de acuerdo y fijar bien las prioridades”, sostuvo el ministro en diálogo con la prensa, entre ellos Junín Digital.

En ese sentido, explicó que el objetivo del encuentro es construir una agenda de largo plazo y definir las obras que la región necesitará durante la próxima década.

“Lo que queremos es que el plan de desarrollo, las obras que necesita esta región, no las discutamos y las resolvamos en un escritorio en la ciudad de La Plata. Queremos venir al territorio, escuchar a los actores, sentarnos”, afirmó.

La jornada se extendió con la participación de expertos y distintos referentes, con el objetivo de avanzar en una cartera de obras para Junín y los municipios de la Región Norte.

“Va a ser una jornada durante cinco, seis, siete horas, con expertos y distintos referentes, con el objetivo de poder concluir en cuál es la cartera de obras que necesita Junín y esta región para los próximos 10 años: cuáles son las rutas, cuáles son las obras hidráulicas y cuál es el equipamiento que tenemos que ir priorizando”, detalló Katopodis.

El ministro señaló que esa planificación también deberá contemplar las prioridades presupuestarias de los próximos años, incluyendo el Presupuesto provincial 2027.

Críticas al Gobierno nacional

Durante su contacto con los medios, Katopodis también realizó un fuerte cuestionamiento al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y vinculó las políticas nacionales con la situación del empleo y la actividad productiva.

“En esta Argentina están cerrando 30 a 35 empresas por día y se están perdiendo entre 270 y 300 puestos de trabajo formales por día”, afirmó.

Según planteó, se trata de “13 meses consecutivos de destrucción de empleo formal registrado en una economía que no crece”.

En ese marco, sostuvo que el impacto alcanza a distintos sectores de la sociedad. “No hay duda de que en Junín y en cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires, y yo me animaría a decir del país, le va mal al que produce, le va mal al que tiene un comercio, le va mal al trabajador, le va mal a la clase media”, expresó.

El ministro cuestionó además que, a su entender, las políticas económicas actuales benefician principalmente al sector financiero: “En el país de Milei le está yendo bien a muy poquitos que son los multimillonarios”.

“Necesitamos que le vaya bien al que está hoy invirtiendo con mucho esfuerzo en su campo, al que es productor agropecuario, al que tiene un comercio en el centro comercial o en las calles, en la peatonal de las grandes ciudades de la Argentina”, sostuvo.

Katopodis consideró que para revertir el escenario actual es necesario recuperar la actividad económica. “Necesitamos que definitivamente la rueda de la economía se vuelva a encender”, afirmó. Y agregó: “No se va a encender si lo que hay es solamente una decisión de favorecer la bicicleta financiera y de no acompañar a la producción”.

La Provincia analiza obras que quedaron paralizadas

Por otra parte, Katopodis se refirió a las obras que quedaron discontinuadas tras las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional y aseguró que la Provincia analiza hacerse cargo de algunas de ellas.

Entre los ejemplos mencionó las 124 viviendas del PRO.CRE.AR que quedaron inconclusas en Junín y que fueron licitada hace pocos meses pero no recibieron ofertas.

También puso como ejemplo a la propia UNNOBA, al señalar que se trata de una obra que había sido impulsada con financiamiento nacional y que quedó paralizada.

“Esta universidad es un ejemplo de obras que el Gobierno nacional frenó y que está ya en condiciones de terminar la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Según explicó, una situación similar se repite con otras obras de infraestructura en distintos puntos de la provincia. “Lo mismo nos viene pasando con centros de desarrollo infantil, lo mismo nos viene pasando con hospitales, con rutas”, enumeró.

En ese contexto, destacó el esfuerzo que realiza la administración bonaerense para sostener proyectos que quedaron sin financiamiento nacional. “Estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo por parte de la Provincia para compensar el retiro del Estado nacional, que es muy, pero muy manifiesto”, sostuvo.

Finalmente, Katopodis cuestionó el estado de la infraestructura vial y sostuvo que el abandono de la obra pública tendrá consecuencias económicas a futuro.

“Ya van a ser tres años de abandono de la obra pública a nivel nacional, de obras y de rutas absolutamente destrozadas”, afirmó. Y concluyó: “Revertirlo a la Argentina le va a salir muy, pero muy caro”.