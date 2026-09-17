Robaron una pizzería en Junín: la DDI detuvo a un sospechoso y busca a un segundo involucrado

Un robo cometido durante la madrugada del miércoles en una pizzería de Junín derivó en una investigación que permitió recuperar parte de los elementos sustraídos y detener a uno de los presuntos autores. En tanto, la Policía continúa buscando a un segundo sospechoso que permanece prófugo.

El hecho se produjo en un establecimiento gastronómico ubicado sobre calle Noir al 1500. De acuerdo con la denuncia realizada por el propietario, los delincuentes ingresaron al comercio luego de romper el vidrio de la puerta principal, en un horario comprendido entre las 00:30 y las 08:35.

Una vez dentro del local, sustrajeron una importante cantidad de mercadería, entre ella bebidas alcohólicas, lácteos, fiambres, cigarrillos y otros comestibles. También se llevaron dos parlantes, herramientas, materiales de construcción y la caja registradora.

Tras el aviso al 911, efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Segunda acudieron al lugar y preservaron la escena para permitir el trabajo de Policía Científica.

La investigación avanzó a partir de testimonios obtenidos entre vecinos de la zona. Según esas declaraciones, durante las primeras horas de la mañana un hombre habría estado ofreciendo elementos de dudosa procedencia en las inmediaciones del comercio.

Con esa información se realizó un rastrillaje en el sector y, en la esquina de Lugones y Calp, los efectivos encontraron una caja registradora, baldes, distintas herramientas de albañilería —entre ellas tenazas, cuchara, discos de corte y fratacho— y materiales de construcción como pegamento y pastina. Los elementos fueron secuestrados y posteriormente restituidos al comerciante.

La pesquisa quedó en manos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial de Junín.

A través del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, sumado a los testimonios reunidos durante la investigación, los detectives lograron establecer las características de los dos presuntos autores.

Con esos elementos, personal de la DDI logró aprehender en la vía pública a uno de los sospechosos, un hombre de 34 años, en calle Dr. Possio, entre Chávez y Bozzetti.

El detenido quedó notificado de la formación de una causa por el delito de robo, mientras que los investigadores continúan con las tareas de campo para localizar al segundo sospechoso, quien hasta el momento permanece prófugo.