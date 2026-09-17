Desde la CGT Junín advirtieron que cerraron más de 600 negocios: "El panorama es trágico"

El dirigente gremial e integrante de la CGT Junín, Abel Bueno, realizó un duro diagnóstico sobre la situación socioeconómica y laboral que atraviesa la ciudad y aseguró que el panorama actual resulta “trágico”.

En diálogo telefónico con La Verdad, el referente del movimiento obrero local sostuvo que “es muy problemática la realidad que nos está tocando vivir” y manifestó su preocupación por el impacto que la situación económica está teniendo sobre distintos sectores de la actividad.

“Son números de despidos, cosa que realmente preocupa. Han cerrado más de 600 negocios, estamos frente a un problema serio”, señaló Bueno al referirse al escenario laboral y comercial de Junín.

El dirigente consideró además que, por el momento, no aparecen señales concretas que permitan anticipar una recuperación del empleo. “No se vislumbra algo que pueda generar esas fuentes de trabajo. Yo no veo ninguna posibilidad en lo inmediato de que esto cambie. No percibo que vaya a haber una mejora”, afirmó.

Bueno, quien además se desempeña como titular de La Bancaria Junín e integra el consejo de la CGT local, amplió su análisis a los diferentes rubros de la economía y planteó que las transformaciones que atraviesa el mercado laboral representan un desafío adicional.

“Vemos la realidad de todos los rubros y es preocupante. De a poco, mucha gente se va quedando sin trabajo”, expresó.

En ese sentido, mencionó particularmente los cambios que atraviesa el sector bancario, donde algunas entidades avanzaron con modalidades de atención virtual que modifican las estructuras laborales tradicionales.

“En el caso de los bancos algunos optaron por las sucursales virtuales”, explicó Bueno, quien también puso el foco en el avance de la inteligencia artificial y su impacto sobre determinados puestos de trabajo.

Como ejemplo, hizo referencia a la situación de los trabajadores de los peajes: “Además está el tema de la inteligencia artificial, ya vimos lo que está pasando con la gente de los peajes”.

Para Bueno, la combinación entre la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de comercios y la incorporación de nuevas tecnologías configura un escenario complejo para los trabajadores.

“Yo veo un panorama muy trágico”, insistió el dirigente gremial.

Finalmente, el referente de la CGT Junín vinculó el escenario económico y laboral con el futuro político del país y sostuvo que las próximas elecciones tendrán incidencia sobre el rumbo que adopte la situación.

“Las elecciones del año que viene determinarán si lo que viene es para que esto cambie o para que sea más duro”, concluyó.

