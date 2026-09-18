Katopodis anticipó obras de pavimento, desagües y cloacas para Junín y la Provincia prepara licitaciones para 2027

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, pasó ayer por Junín y dejó una serie de anuncios vinculados con obras para la ciudad y la Región Norte bonaerense, durante el quinto encuentro regional del Plan Estratégico de Infraestructura realizado en la UNNOBA.

Tras reunirse con el intendente Juan Fiorini y el senador bonaerense Pablo Petrecca, el funcionario provincial confirmó que existen obras de pavimentación que ya se encuentran en ejecución y adelantó que se incorporarán nuevos proyectos a la cartera de los próximos meses, con trabajos que contemplan también la ejecución de desagües urbanos.

“Hay obras de pavimento que se están ejecutando, obras de pavimento que serán parte de la cartera en los próximos meses y que tienen que ver con mejorar la ciudad urbana”, señaló Katopodis, quien planteó que se trata de una decisión de la Provincia avanzar también con los desagües de Junín.

Cloacas para localidades de Junín

Uno de los anuncios que mayor impacto puede tener en el partido está relacionado con el servicio de cloacas. Katopodis informó que la Provincia se encuentra evaluando proyectos para algunas localidades de Junín que todavía no cuentan con redes cloacales.

El ministro aseguró que, de avanzar los proyectos, las obras serán financiadas por el Gobierno bonaerense y anticipó que se trabaja para que puedan ser licitadas e incorporadas al Presupuesto provincial 2027.

Según informó Democracia, en Junín se prevé revisar los planos de mensura de las localidades rurales para determinar los trazados de las futuras redes cloacales y las plantas de bombeo. Esto forma parte de las mesas técnicas que la Provincia pretende mantener con los municipios.

Por el momento, se trata de proyectos en evaluación y no de obras ya licitadas, una diferencia que el propio anuncio provincial establece al hablar de su incorporación al presupuesto del próximo año.

La Provincia también avanza con la UNNOBA

Otro de los anuncios realizados en Junín estuvo vinculado con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Katopodis confirmó que la Provincia retomó la discusión por las obras universitarias que habían quedado paralizadas por la falta de financiamiento nacional. El objetivo es readecuar los proyectos y avanzar con la construcción de aulas, laboratorios y espacios destinados a investigación.

De acuerdo con lo informado, arquitectos de la Provincia trabajarán junto con la UNNOBA en la actualización de los pliegos para que las obras puedan continuar.

El anuncio adquiere particular relevancia para Junín y la región, ya que se trata de infraestructura que impacta directamente sobre la capacidad educativa y científica de la Universidad.

El sistema hidráulico de Junín y la región

Katopodis también puso el foco en una de las principales demandas históricas del noroeste bonaerense: el manejo de los recursos hídricos.

El ministro afirmó que la Provincia comenzará en noviembre una intervención sobre el sistema hidráulico de Junín y la región, con trabajos que irán alcanzando a los distintos municipios.

En ese marco aparece también la continuidad del Tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra de alcance regional que contempla trabajos sobre unos 60 kilómetros y que, según la Provincia, permitirá completar el Plan Maestro de la cuenca.

El proyecto tiene particular importancia para Junín por su impacto sobre el sistema hídrico regional y la actividad productiva. El Tramo V forma parte de las prioridades abordadas durante la jornada y que su continuidad apunta a recuperar unas 400.000 hectáreas productivas.

Una agenda provincial que apunta a Junín y al interior

Los anuncios de Katopodis se produjeron durante un encuentro que reunió en la UNNOBA a representantes de 14 municipios de la Región Norte, entre ellos Junín, Chacabuco, Pergamino, Rojas, Salto, General Arenales, General Viamonte y Leandro N. Alem.

La agenda de trabajo incluyó conectividad y logística, recursos hídricos, energía, infraestructura urbana, infraestructura del cuidado y políticas destinadas a las juventudes.

La Provincia busca de esta manera consolidar una agenda de infraestructura para el interior bonaerense, con proyectos que trasciendan los límites de cada municipio y atiendan problemas comunes de la región.

En el caso de Junín, el paquete anunciado combina obras que ya están en marcha —como parte de los trabajos de pavimentación— con proyectos que todavía deben completar instancias técnicas y presupuestarias, como las cloacas para localidades que no cuentan con el servicio.

A esto se suma la agenda hidráulica regional, la continuidad del Tramo V del Río Salado y la recuperación de infraestructura universitaria en la UNNOBA.

La apuesta del Gobierno bonaerense es que buena parte de estas iniciativas pueda transformarse en proyectos concretos y licitaciones durante 2027, en un escenario en el que la Provincia busca sostener el ritmo de obra pública en los municipios del interior.