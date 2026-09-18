Arata se reunió con Vilar para impulsar una agenda ambiental para Junín

La senadora bonaerense Valeria Arata se reunió con la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar, para avanzar en una agenda ambiental con la mirada puesta en Junín y en acciones concretas para la ciudad.

Durante el encuentro, la referente del Frente Renovador planteó distintas iniciativas vinculadas con la gestión de residuos, la economía circular y el cuidado de los espacios verdes y naturales. El objetivo, según señaló, es que Junín pueda incorporarse a las políticas ambientales que impulsa la Provincia.

La reunión incluyó además un repaso por los desafíos que enfrenta la ciudad en materia ambiental y la necesidad de generar mayor conciencia en la comunidad. Arata remarcó que existe margen para avanzar con proyectos y acciones que permitan construir una ciudad más sustentable.

Con esta agenda, la senadora busca darle una impronta territorial a su trabajo legislativo y sumar a Junín a las políticas ambientales provinciales, con la intención de transformar las propuestas en iniciativas concretas para los vecinos.