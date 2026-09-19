Allanaron una vivienda y detuvieron al presunto autor de un robo en un local de cobranzas de Junín

Una investigación encabezada por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín, con la colaboración del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Segunda, permitió avanzar en el esclarecimiento de un robo cometido en un local de cobranzas ubicado sobre avenida República al 800.

El hecho ocurrió a mediados de junio, cuando delincuentes ingresaron al comercio luego de provocar la rotura de una placa de durlock. Una vez dentro, sustrajeron alrededor de 15.000 pesos en efectivo que se encontraban en el sector de cajas.

De acuerdo con la investigación, los autores no lograron acceder a las gavetas con dinero correspondientes al cajero automático y tampoco se activaron las alarmas del establecimiento.

A partir de la denuncia presentada por el responsable del comercio, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 del Departamento Judicial de Junín dispuso una serie de tareas investigativas que quedaron a cargo de los detectives de la DDI.

Los investigadores realizaron un relevamiento de testimonios y analizaron registros de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), además de dispositivos privados ubicados en la zona. Ese trabajo permitió establecer características físicas del sospechoso y avanzar en la determinación de su identidad.

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento para el domicilio del presunto involucrado. Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron a un joven de 27 años y secuestraron prendas de vestir que, según la investigación, serían coincidentes con las utilizadas durante el robo: una campera negra y un par de zapatillas oscuras.

Tras el procedimiento, el magistrado interviniente avaló las actuaciones policiales y dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal al aprehendido, quien quedó imputado por el delito de robo.