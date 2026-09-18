Despidos en los peajes de Roca y Saforcada: Arata presentó en el Senado un proyecto para preservar los puestos de trabajo

La senadora provincial Valeria Arata presentó un proyecto de declaración para expresar su preocupación por los despidos registrados en las estaciones de peaje de Agustín Roca y Saforcada, y pidió a las autoridades nacionales y a las nuevas empresas concesionarias que adopten medidas para preservar las fuentes laborales y evaluar la reincorporación del personal afectado.

“Detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, una historia y un proyecto de vida. Por eso, cuando se produce un despido, no alcanza con hablar solamente de una indemnización: hay que preguntarse qué posibilidades concretas tiene ese trabajador de volver a generar ese ingreso”, señaló Arata.

La legisladora también puso el foco en las tareas que desarrollaban estos trabajadores. “No son solamente personas que cobran un peaje. También asisten a los usuarios, intervienen ante accidentes y emergencias, colaboran en el ordenamiento del tránsito y detectan y comunican situaciones de riesgo en las rutas. La pregunta es: ¿quién va a hacer ahora ese trabajo?”, planteó.

En este sentido, Arata remarcó que la pérdida de estos puestos se produce en un contexto de aumento del desempleo, caída del consumo y dificultades para generar nuevas oportunidades laborales.

“Una indemnización es un derecho que corresponde al trabajador, pero no reemplaza un salario. En una economía estancada, es muy difícil que una persona pueda invertir ese dinero y generar un ingreso equivalente al que tenía”, sostuvo.

El proyecto destaca además que muchos de los trabajadores afectados cuentan con años de experiencia y conocimiento de la actividad, y plantea la necesidad de analizar alternativas para preservar las fuentes laborales y promover, en cuanto resulte posible, su reincorporación.

“No podemos mirar solamente el cambio de concesión. También tenemos que mirar a las personas que durante años trabajaron en nuestras rutas y que cumplen funciones importantes para la seguridad y la atención de quienes las utilizan”, concluyó Arata.