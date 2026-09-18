Sarmiento visita a Racing con la mira puesta en la punta de la Zona B

Sarmiento afrontará este viernes un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026. Desde las 21.15, el conjunto de Junín visitará a Racing en el Estadio Presidente Perón, por la décima fecha del campeonato, con el objetivo de sumar y continuar como uno de los protagonistas de la Zona B.

El Verde llega a este compromiso con 16 puntos y ocupa el segundo lugar de la tabla, a dos unidades del líder Argentinos Juniors. Un triunfo en Avellaneda le permitiría meter presión en la pelea por la cima y, al mismo tiempo, fortalecer su posición dentro de los ocho equipos que avanzarán a los playoffs.

En sus últimas presentaciones, el equipo dirigido por Facundo Sava empató 1-1 con Belgrano, venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y sufrió una derrota por 4-1 frente a Unión. En el balance de sus últimas cinco fechas, Sarmiento acumula dos victorias y un empate, además de las derrotas restantes.

Del otro lado estará Racing, que atraviesa un momento complicado. La Academia acumula tres derrotas consecutivas y se encuentra en el último lugar de la Zona B, por lo que buscará recuperarse ante su gente.

El partido también tendrá un condimento especial para Facundo Sava, ya que el entrenador de Sarmiento enfrentará al club del que es hincha y en el que tuvo pasos tanto como futbolista como entrenador.

La posible formación de Sarmiento

Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Racing vs. Sarmiento: todos los datos

Hora: 21.15.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Salomé Di Iorio.

Estadio: Presidente Perón.