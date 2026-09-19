A casi dos semanas del ataque en un vagón ferroviario, “Marquitos Emi” continúa en terapia intensiva

A casi dos semanas del violento episodio ocurrido en el predio ferroviario de Junín, “Marquitos Emi” continúa internado en terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Abraham Piñeyro, con asistencia respiratoria mecánica y sin haber recuperado aún el estado de conciencia.

Según lo publicado por Junín24, el hombre permanece bajo atención médica desde la madrugada del sábado 5 de septiembre, cuando fue encontrado gravemente herido en el interior de un vagón ferroviario.

El hecho se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Personal del Comando de Patrullas se trasladó hasta el predio y encontró a la víctima atada e inconsciente dentro de uno de los vagones.

De inmediato fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Piñeyro, donde los profesionales constataron que presentaba un grave traumatismo craneoencefálico, acompañado por hemorragia y hematomas. También se detectaron quemaduras en la frente y las orejas, además de heridas compatibles con puntazos en miembros superiores y el tronco.

Desde entonces permanece internado en el área de terapia intensiva. A pesar del paso de los días y del tratamiento recibido, continúa con respiración mecánica asistida y, hasta el momento, no habría recuperado la conciencia.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar con precisión cómo se produjo el ataque y quiénes participaron del hecho. La causa está caratulada como homicidio en grado de tentativa y busca reconstruir las circunstancias en las que la víctima fue agredida y abandonada dentro del vagón.