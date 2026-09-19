Argentino volvió a festejar el clásico juninense después de 4151 días y venció a Ciclista en suplementario

Argentino se quedó con un clásico juninense para el recuerdo. En un Coliseo del Boulevard colmado, el Turco derrotó a Ciclista por 94-88 en tiempo suplementario, en el esperado regreso de uno de los grandes duelos deportivos de la ciudad después de 4151 días.

El partido tuvo todos los ingredientes de un clásico: tribunas llenas, alternancia en el marcador, mucha paridad y un final que necesitó de cinco minutos adicionales para conocer al ganador.

Zion Patterson fue la gran figura de Argentino y terminó el encuentro con 21 puntos. Dylan Smith aportó 17, Leandro Cerminato sumó 16 y Santiago Pérez cerró su planilla con 15.

En Ciclista, que estuvo al frente durante buena parte del desarrollo, Benjamín Herrera fue el máximo anotador con 22 puntos. Damián Tintorelli convirtió 16 y Nicolás Henriques aportó 15.

Ciclista salió mejor parado y aprovechó las dificultades de Argentino para acomodarse en defensa. Con Barrales conduciendo y Henriques como principal referencia ofensiva, el conjunto local tomó la iniciativa y cerró el primer cuarto arriba 26-23.

El Turco encontró respuestas desde el banco y comenzó a cambiar el desarrollo del partido. Patterson aportó ocho puntos y Pérez sumó seis para mantener a la visita cerca.

En el segundo período apareció con fuerza Smith. El estadounidense anotó nueve puntos consecutivos y fue clave para que Argentino pasara al frente. Desde allí, el partido entró en una dinámica de golpe por golpe, con Pérez destacándo