Alerta naranja para Junín este domingo: se esperan tormentas fuertes, granizo y ráfagas de más de 90 km/h

Junín se encuentra bajo alerta naranja para este domingo ante la posibilidad de que se registren lluvias y tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas.

De acuerdo con el alerta, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica.

En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones y permanecer atenta a las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran salir únicamente si es necesario y permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

También se aconseja cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas, además de retirar o asegurar todos aquellos objetos que puedan ser desplazados o volados por las fuertes ráfagas de viento.