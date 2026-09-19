Violento choque en la Ruta Nacional 5 involucró al cantante “Kino”

Un fuerte accidente ocurrido durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 5 involucró a una familia de 9 de Julio y al cantante Eduardo Omar Ledesma, conocido artísticamente como “Kino, El Cantante”.

El siniestro se produjo alrededor de las 3.15, cuando una Volkswagen Amarok conducida por Ledesma, de 69 años y domiciliado en Chivilcoy, circulaba en sentido Suipacha-Mercedes y, por causas que son materia de investigación, impactó desde atrás contra un Volkswagen Gol.

En el automóvil viajaban siete personas: cinco adultos y dos menores, todos domiciliados en 9 de Julio. La familia se dirigía hacia Navarro para visitar a allegados.

Tras la colisión, los ocupantes del Gol fueron trasladados al Hospital Esteban Iribarne, donde fueron evaluados por el personal médico. Según se informó, presentaban escoriaciones y contusiones de carácter leve.

Por su parte, Ledesma sufrió una lesión menor en una de sus manos y, luego de recibir atención médica, fue dado de alta.

El cantante también tenía como destino la localidad de Navarro, donde debía realizar una presentación.

Las circunstancias en las que se produjo el choque son ahora materia de investigación.