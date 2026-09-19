El Gobierno nacional dejó afuera del Presupuesto 2027 la Autovía 5 y obras clave de la Ruta 7

El proyecto fue enviado al Congreso el 15 de septiembre y deberá ser debatido ahora por los legisladores. En el caso de la Ruta Nacional 5, la obra que quedó sin una asignación específica es la construcción de la autopista entre Mercedes y el inicio de la Variante Suipacha, un tramo de 20 kilómetros entre los kilómetros 104 y 124.

La obra había sido iniciada y luego quedó paralizada. En agosto de 2025, una respuesta oficial del Gobierno nacional informaba que el tramo Mercedes-Inicio Variante Suipacha tenía un avance físico del 20% y un monto vigente de $55.568 millones.

El Presupuesto 2027 sí contempla una intervención sobre la Ruta 5 en Mercedes bajo la denominación de “Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes”, pero no aparece una partida específica equivalente para continuar la autopista hacia Suipacha.

Ruta 7: sin fondos para Chacabuco-Carmen de Areco

Una situación similar se presenta en la Ruta Nacional 7. El proyecto presupuestario no incorpora una partida específica para retomar la construcción de la autopista entre Chacabuco y Carmen de Areco, uno de los tramos pendientes para completar la transformación del corredor en autopista.

La obra contempla la duplicación de la calzada en un sector de aproximadamente 55 kilómetros y permanece sin finalización. La falta de una asignación específica en el Presupuesto 2027 mantiene, por ahora, sin fecha presupuestaria de reactivación a ese tramo.

Tampoco aparece la Variante Chacabuco

A esto se suma la Variante Chacabuco, una obra proyectada para desviar el tránsito pesado y de larga distancia del área urbana de la ciudad.

La falta de una partida específica para completar esta obra en el proyecto de Presupuesto 2027 se suma a los reclamos que durante este año se realizaron por la paralización de los trabajos y por las condiciones de seguridad en el sector.

De esta manera, el proyecto presupuestario nacional vuelve a poner bajo la lupa la situación de dos corredores fundamentales para la región: la Ruta 5, con la continuidad de la autopista entre Mercedes y Suipacha, y la Ruta 7, con los pendientes de Chacabuco-Carmen de Areco y la Variante Chacabuco.

La documentación oficial del Presupuesto 2027 será ahora analizada en el Congreso, donde las partidas previstas para infraestructura vial podrían ser objeto de modificaciones durante el tratamiento legislativo.