Massa escuchó a los jóvenes en un encuentro nacional

Más de mil Jóvenes del Frente Renovador de todo el país participaron este sábado de un encuentro para debatir sobre los principales desafíos que atraviesa la Argentina y el rol de las nuevas generaciones en la construcción de una alternativa política.

La jornada se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA (CABA) y reunió a militantes y referentes juveniles de diferentes provincias para intercambiar experiencias aportar propuestas para el futuro argentino.

Paneles: Argentina bicontinental, Gestión Municipal, Política Legislativa, Comunicación política y redes, Seguridad, Economía e Historia del movimiento peronista.

Sergio Massa estuvo presente durante la jornada y mantuvo una conversación cercana y abierta con los jóvenes.

El dirigente del Frente Renovador escuchó de primera mano las inquietudes de los jóvenes y los problemas que atraviesan en sus provincias.

El intercambio también permitió discutir el presente del país, el futuro del peronismo y el lugar que deben ocupar las nuevas generaciones en esa construcción.