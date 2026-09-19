Otro accidente vuelve a poner bajo la lupa el desnivel de la rotonda de acceso a la Terminal

La rotonda de acceso a la nueva Terminal de Ómnibus, ubicada sobre la Avenida de Circunvalación, volvió a ser escenario de un accidente de tránsito y quedó nuevamente bajo la lupa por las condiciones de seguridad vial del sector.

El nuevo siniestro ocurrió este viernes alrededor de las 10.40, cuando una mujer que circulaba en motocicleta en dirección a la Terminal doblaba hacia la izquierda y, según relató su familia a Democracia, una de las ruedas del rodado tomó el desnivel existente en la calzada.

La maniobra provocó que perdiera el control y cayera al suelo. Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura de peroné y una lesión en el tobillo, ya que el rodado terminó apretándole esa zona. Deberá permanecer al menos tres semanas con bota ortopédica y muletas, mientras aguarda la realización de una resonancia para determinar si también existen lesiones en las partes blandas.

El episodio vuelve a llamar especialmente la atención porque se produjo en el mismo sector donde días atrás se registró otro grave accidente protagonizado por una motociclista.

Un reclamo que ya había sido planteado

A principio de septiembre, una joven de 38 años circulaba en motocicleta acompañada por una menor cuando, según la reconstrucción preliminar difundida en ese momento, una de las ruedas habría impactado contra el reborde o desnivel ubicado en la rotonda de acceso a la Terminal. Como consecuencia, la conductora perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo graves lesiones por las que permanece internada en el HIGA.

A partir de aquel episodio, la familia había reclamado públicamente una intervención de las autoridades municipales sobre la rotonda. El planteo apuntaba específicamente al reborde o desnivel de la calzada, además de solicitar una señalización adecuada y la reparación o adecuación del sector.

Los familiares habían advertido entonces que ese punto representaba un riesgo para quienes circulan diariamente por la zona, especialmente para los motociclistas, y señalaron que ya se habían producido otros accidentes.

En aquella oportunidad también se aclaró que la Justicia debía determinar la mecánica del siniestro y que no existía una conclusión judicial que atribuyera el accidente directamente al diseño o a las condiciones de la rotonda.

Dos accidentes en el mismo punto

El nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la rotonda de acceso a la Terminal de Ómnibus, un sector de Circunvalación que concentra diariamente el ingreso y egreso de vehículos hacia la estación.

En ambos casos, según las reconstrucciones difundidas, el desnivel de la calzada aparece señalado como un elemento previo a la pérdida de control de las motocicletas. En el primer accidente, la familia de la joven había reclamado que se revisaran las condiciones del reborde y que se adoptaran medidas preventivas. En el segundo, otra conductora volvió a caer después de que una rueda tomara ese desnivel.

La reiteración de episodios en pocos días vuelve a instalar la discusión sobre las condiciones de seguridad de ese punto y sobre si cuenta con la señalización y las características necesarias para evitar maniobras peligrosas.

Por ahora, no existe una determinación oficial que establezca que el desnivel sea la causa de los accidentes. Pero dos siniestros registrados en pocos días en la misma rotonda, con el reborde de la calzada señalado en ambos casos, vuelven a poner ese sector bajo la lupa.

El reclamo que había surgido después del primer accidente cobra así nuevamente relevancia: revisar las condiciones del lugar, mejorar su señalización y adoptar medidas preventivas para evitar que se repitan nuevos siniestros.