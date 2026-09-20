Tres detenidos en Junín por lesiones agravadas y un robo: hubo procedimientos de la DDI

La DDI Junín llevó adelante distintos procedimientos que terminaron con la detención de dos hombres acusados de lesiones agravadas —uno de ellos en un contexto de violencia de género— y la aprehensión de un joven de 27 años investigado por un robo cometido en un local de cobro.

En uno de los casos, efectivos de la DDI recibieron una orden de detención emitida por el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Junín contra un hombre de 44 años, acusado del delito de lesiones agravadas.

A partir de tareas investigativas y de campo, los agentes lograron localizarlo en inmediaciones de las calles Intendente de la Sota y Pastor Bauman, donde procedieron a identificarlo y detenerlo. Posteriormente, fue trasladado a sede fiscal.

Detenido por lesiones en un contexto de violencia de género

En otro procedimiento, la DDI Junín detuvo a un hombre de 24 años, también requerido por la Justicia por el delito de lesiones agravadas, en este caso en un contexto de violencia de género.

La investigación se inició luego de un llamado telefónico recibido desde el HIGA, donde se informó sobre el ingreso de una mujer que había sido agredida físicamente y presentaba lesiones. De acuerdo con la información difundida, la víctima decidió no prestar declaración.

A partir de las actuaciones realizadas, la DDI recibió una orden de detención emitida por la UFIyJ N° 1 del Departamento Judicial de Junín y estableció que el acusado se encontraba internado en un centro de rehabilitación.

Los efectivos se trasladaron hasta el lugar, concretaron su identificación y procedieron a detenerlo. Luego fue trasladado a sede fiscal.

Aprehendido por un robo en un Pronto Pago

Por otra parte, un joven de 27 años fue aprehendido acusado de haber participado de un robo en un local de Pronto Pago.

Según la denuncia, el responsable del establecimiento constató que había sido dañada una placa de ingreso al comercio y que del interior habían sustraído dinero en efectivo de las cajas.

La investigación estuvo a cargo de personal de la DDI Junín, que realizó un relevamiento de cámaras de seguridad privadas y del sistema de monitoreo municipal (COM). A partir de esas imágenes, los investigadores lograron establecer la presunta autoría del hecho.

Con esos elementos, se solicitó una orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento, el joven fue aprehendido y los efectivos secuestraron prendas de vestir vinculadas con la investigación.

Fuente laverdad