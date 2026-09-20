Fuga, persecución y detenciones: tres jóvenes fueron aprehendidos y secuestraron un auto robado

Una persecución policial se registró en las últimas horas en Junín y terminó con tres jóvenes detenidos y el secuestro de un automóvil Honda Civic que tenía un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto automotor ocurrido en Morón.

El procedimiento se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas advirtieron la presencia sospechosa del vehículo en inmediaciones de Bentancourt y Elías Carpena. Al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor aceleró y comenzó una fuga a alta velocidad por distintas calles de la ciudad.

Los efectivos iniciaron la persecución y, durante el recorrido, uno de los sospechosos descendió del automóvil e intentó escapar a pie. Sin embargo, finalmente los uniformados lograron interceptar el Honda Civic y reducir a sus tres ocupantes, todos hombres de 21 años y domiciliados en Junín.

Posteriormente, al ingresar los datos del vehículo al sistema informático policial, se constató que la patente colocada era apócrifa y que no se correspondía con las numeraciones de chasis y motor.

Las averiguaciones permitieron establecer además que sobre el automóvil pesaba un pedido de secuestro activo por el delito de hurto automotor, requerido desde octubre de 2024 por la Comisaría Quinta y la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de Morón.

Los tres jóvenes fueron aprehendidos y el Honda Civic quedó secuestrado. Tanto los detenidos como el vehículo fueron puestos a disposición de la UFI N.º 1 del Departamento Judicial de Junín, donde se llevarán adelante las correspondientes actuaciones y audiencias judiciales.