Kicillof se lanzó rumbo a 2027: “Cuenten conmigo”

Axel Kicillof dio este sábado un paso significativo en la construcción de su espacio político nacional de cara a 2027. Al cerrar el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en Avellaneda, el gobernador bonaerense lanzó una definición que fue interpretada como una señal directa sobre su futuro electoral: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos permita empezar una etapa distinta”.

El encuentro se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico y reunió a dirigentes, organizaciones sociales y sindicales y representantes de distintas provincias que vienen sumándose al armado del MDF. La jornada incluyó diez comisiones temáticas y terminó con un acto en el que los militantes recibieron al gobernador con el cántico “Axel Presidente”.

Si bien Kicillof no anunció formalmente una candidatura presidencial, el contenido de su discurso estuvo atravesado por la proyección nacional de su espacio. El gobernador planteó que el desafío del peronismo no debe limitarse a cuestionar al gobierno de Javier Milei, sino que debe avanzar en la construcción de una propuesta alternativa.

“El desafío no es describir calamidades, es ofrecer una solución”, sostuvo, y remarcó que esa construcción debe realizarse recorriendo el país y escuchando a distintos sectores.

En ese sentido, planteó que el peronismo debe ser una base para esa construcción, aunque advirtió que “con el peronismo solo no nos va a alcanzar”, en una señal hacia la necesidad de ampliar el espacio político más allá de sus estructuras tradicionales.

Críticas a Milei y una propuesta alternativa

Durante su discurso, Kicillof cuestionó fuertemente las políticas del Gobierno nacional y calificó a la gestión de Milei como “una tragedia nacional”. También rechazó el argumento oficial de que el equilibrio económico implica necesariamente estabilidad social.

“Hablan del equilibrio, de la estabilidad y el orden, pero no hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes, no hay orden si los hogares están tapados de deudas y no hay estabilidad si los negocios están vacíos y al trabajador le aumenta todo menos el ingreso”, afirmó.

El gobernador también cuestionó el vínculo del Gobierno nacional con las provincias y sostuvo que el modelo económico está afectando la producción, el empleo, la educación, la salud pública y el sistema científico.

Sin embargo, el eje político de su discurso no estuvo solamente en la crítica. Kicillof insistió en la necesidad de construir una alternativa política capaz de disputar el rumbo del país en 2027, una definición que refuerza el perfil nacional que viene tomando el MDF.

Señales hacia la interna del peronismo

El acto también tuvo como escenario la disputa interna del peronismo. Kicillof cuestionó las conducciones “a control remoto” y sostuvo que las mayorías necesarias para enfrentar al Gobierno nacional no surgirán de acuerdos realizados “a espaldas de la gente”.

También retomó la idea de construir nuevas formas de participación política y sostuvo que las “nuevas canciones” deben componerse “colectivamente y de abajo para arriba”.

En otro pasaje, afirmó que “la Argentina cambió y por eso no alcanza con repetir una experiencia”, una definición que fue leída como otra señal hacia el kirchnerismo y hacia las formas tradicionales de conducción del peronismo.

No obstante, el gobernador evitó cerrar los puentes con Cristina Kirchner. Al referirse a la expresidenta, sostuvo que considera que está “injustamente presa” y reivindicó aspectos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

“Había más derechos, por eso Cristina está injustamente presa”, afirmó, para luego remarcar: “No se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo”.

Un armado que busca trascender Buenos Aires

El plenario de Avellaneda fue la expresión más visible hasta ahora de la intención del MDF de ampliar su construcción más allá de la provincia de Buenos Aires. El espacio que conduce Kicillof viene desarrollando encuentros en distintos puntos del país y sumando dirigentes de otras provincias.

La señal política del gobernador quedó concentrada en una frase que evitó ser un anuncio formal de candidatura, pero que ubicó definitivamente a Kicillof en el escenario presidencial de 2027: “Cuenten conmigo”.

El desafío que planteó ahora es transformar ese armado político en una propuesta nacional, ampliar su base más allá del peronismo y disputar el futuro electoral con un programa que, según sostuvo, no se limite a cuestionar al Gobierno de Milei sino que ofrezca una alternativa para el país.