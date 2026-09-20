Universitarios vuelven a las calles: convocan a marchar el 15 de octubre

La Federación Universitaria Argentina (FUA) convocó a marchar el próximo 15 de octubre, en lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria, a la que se sumarán docentes, no docentes y otros integrantes de la comunidad universitaria.



Entre las demandas planteadas por la FUA aparece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con pedidos de actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios, las becas estudiantiles y los salarios.



El presidente de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho, señaló además que la movilización buscará instalar en la agenda pública la discusión sobre los recursos previstos para las universidades durante los próximos años.



Otro de los puntos centrales de la convocatoria será la discusión sobre las partidas destinadas al sistema universitario en el Presupuesto 2027, luego del rechazo de la comunidad universitaria a la propuesta del gobierno de Javier Milei. En tal sentido, expresaron que representa una nueva caída en los fondos que necesita el sistema, que cubre menos del 30 por ciento de lo requerido.



La jornada volverá a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas, los salarios, las becas estudiantiles y los recursos necesarios para su funcionamiento, en un contexto de discusión sobre el presupuesto destinado a la educación superior.