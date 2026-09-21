Alerta naranja en la Laguna de Gómez: advierten por cianobacterias y piden no ingresar al agua

La Laguna de Gómez se encuentra actualmente bajo alerta naranja por la presencia de cianobacterias, según la última actualización del Sistema de Alerta Temprana de la Provincia de Buenos Aires. La advertencia alcanza a tres sectores identificados del espejo de agua juninense: el sector del Mumpa, la zona de alquiler de kayaks y el Espigón.

La alerta forma parte del sistema de prevención implementado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua bonaerense a través del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias. El denominado Cianosemáforo permite informar el estado de los cuerpos de agua destinados a usos recreativos y advertir a la población sobre posibles riesgos.

En el caso de la Laguna de Gómez, el color naranja representa un nivel de riesgo medio y advierte sobre la presencia de floraciones de cianobacterias que pueden observarse como una masa de coloración verdosa, brillante o azulada en el agua y sectores de la costa.

Ante esta situación, se recomienda no ingresar al agua ni realizar actividades recreativas que impliquen contacto directo con el espejo de agua en los sectores alcanzados por la alerta. La indicación adquiere especial importancia ante la proximidad de los meses de mayor temperatura, cuando aumenta la concurrencia de vecinos y visitantes a la laguna.

También se recomienda prestar atención a la bandera sanitaria naranja colocada en los sectores afectados y respetar las indicaciones de los responsables del lugar y de las autoridades.

Otro de los puntos señalados por los organismos sanitarios es el cuidado de las mascotas. No se debe permitir que perros u otros animales domésticos beban agua de la laguna o ingresen al espejo de agua, debido a que pueden resultar particularmente afectados ante la exposición a las toxinas producidas por algunas cianobacterias.

La Provincia explica que el sistema de alerta tiene como objetivo que la población pueda conocer el estado de los cuerpos de agua de uso recreativo y tomar decisiones informadas para reducir los riesgos asociados a estas floraciones.

Por el momento, la advertencia vigente para la Laguna de Gómez pone el foco especialmente en los tres sectores identificados con bandera naranja: Mumpa, alquiler de kayaks y Espigón. La recomendación para quienes concurran al lugar es evitar el contacto con el agua y mantenerse atentos a las actualizaciones del Cianosemáforo provincial.