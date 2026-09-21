Chau descenso: Sarmiento hizo historia y aseguró la permanencia en Primera a seis fechas del final

Lo que no se había podido confirmar en la cancha de Racing se terminó por concretar este domingo con la derrota de Estudiantes de Río Cuarto ante Belgrano. Sarmiento jugará la temporada 2027 de Primera División. Sí, el Verde mantiene la categoría y aún quedan seis fechas por disptuar.

Aunque el buen presente del equipo, peleando los primeros lugares de la Zona B, haya hecho olvidar a muchos hinchas de las tablas del descenso, es un hecho histórico lo que acaba de conseguir este plantel ya que nunca se había logrado el objetivo de la permanencia con tanta anticipación y en gran parte habla la presente campaña que lo tiene con 16 puntos en la Zona B (sexto) y con 35 en la tabla anual (décimo sexto).

Repasamos todas las permamencias desde 1981:

-En 1981 Sarmiento le ganó 1-0 a Estudiantes como visitante, con un gol del Toti Iglesias, y se salvó a falta de una fecha para el cierre.

-En la temporada 2015, el Verde llegó al objetivo con cuatro por disputar. Fue en San Juan, el 27 de septiembre, y con victoria por uno a cero, con un tanto de Gervasio Núñez.

-En la siguiente se dio el recordado gol de Renzo Spinaci para la salvación en el epílogo del encuentro frente a Olimpo de Bahía Blanca, el 21 de mayo de 2016, como visitante.

-En la temporada 2021, la del retorno a la máxima categoría no hubo descensos y en la 2022 se evitó la pérdida de la categoría ante Barracas Central. Fue con un empate y a tres fechas del final.

-La campaña de 2023 fue la que contó con la llegada de Facundo Sava para las cuatro fechas finales y el objetivo cumplido, con la calculadora en la mano, en el último suspiro, tras haber perdido con Platense como visitante (durante el torneo se había eliminado uno de los dos descensos por tabla de promedios).

-La turbulenta temporada 2024 tuvo cuatro técnicos y la anulación de los descensos en octubre de ese año con el campeonato en plena disputa.

-Finalmente, en 2025 hubo que esperar hasta la anteúltima fecha para la confirmación de continuidad. Aquel 9 de noviembre, el Verde venció por dos a uno a Instituto, en Junín.