Allanaron una vivienda en Junín y detuvieron a un joven de 25 años por un hurto agravado

Un joven de 25 años fue detenido en Junín luego de un allanamiento realizado en el marco de una investigación por un hecho de hurto agravado ocurrido durante la madrugada del pasado 18 de septiembre en un inmueble ubicado sobre avenida Arias.

La investigación estuvo a cargo del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, cuyos efectivos llevaron adelante distintas tareas que permitieron identificar al presunto autor del ilícito.

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de 27 de Diciembre, entre avenida Arias y Lebenson. El procedimiento se concretó durante la tarde del 19 de septiembre y contó con la participación de efectivos del GTO de Comisaría Primera, el Destacamento Laguna de Gómez y SASU Junín.

Durante el operativo, que arrojó resultado positivo, los investigadores secuestraron distintas prendas de vestir que presentarían características coincidentes con las observadas durante la comisión del hecho investigado.

En el lugar también fue aprehendido un hombre de 25 años, quien quedó a disposición de la UFI N.º 04 del Departamento Judicial Junín.

Pero durante el procedimiento surgió además otra situación judicial. Los efectivos constataron que sobre el joven pesaba una medida cautelar vigente, por lo que se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.

En consecuencia, además de la investigación por el hurto agravado, se dispuso su aprehensión por el delito de Desobediencia.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde se realizaron las actuaciones legales correspondientes y quedó finalmente a disposición de la Justicia.