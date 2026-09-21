Primavera inclusiva en Junín: música, baile y una jornada de encuentro para jóvenes y familias

El espíritu de la Primavera volvió a sentirse en Junín con una nueva edición del Baile de la Primavera Inclusivo, una propuesta que año tras año convoca a jóvenes con discapacidad, familiares y vecinos en un espacio pensado para compartir, divertirse y disfrutar de una jornada de integración.

La actividad se desarrolló en City Rock, con acceso libre y gratuito, y contó con música a cargo de un DJ local, además de consumiciones sin costo para los participantes, proporcionadas por la organización municipal.

Desde el Departamento de Discapacidad del Gobierno de Junín destacaron especialmente la respuesta de la comunidad y la continuidad de una iniciativa que, según remarcaron, surgió y se mantiene también a partir del pedido de los propios participantes.

Karina Morales, directora de Discapacidad, explicó que el concepto de inclusión apunta justamente a que puedan compartir el mismo espacio personas con y sin discapacidad. “Es inclusivo porque estamos todos: hay personas con discapacidad y personas que no la tienen”, señaló.

La funcionaria también resaltó que se trata de una actividad esperada por los jóvenes y sus familias y agradeció la colaboración de City Rock, que volvió a abrir sus puertas para recibir a la propuesta.

“Es algo hermoso que nos piden todos los años”, expresó Morales, quien además destacó la convocatoria alcanzada durante la jornada y la posibilidad de generar espacios de recreación y encuentro.

Desde la Asociación Caminemos por la Inclusión, Rosa María Cañete también puso en valor la realización de este tipo de actividades. Según señaló, son especialmente importantes porque no abundan los espacios donde los jóvenes puedan sentirse cómodos, compartir con sus pares y disfrutar de propuestas recreativas.

La jornada contó además con la participación del DJ Yuyo, uno de los encargados de ponerle música al encuentro. La propuesta se suma a otras actividades que periódicamente se realizan en el mismo espacio y que tienen como objetivo generar momentos de recreación y socialización.

Así, el Baile de la Primavera Inclusivo volvió a convertirse en un punto de encuentro para jóvenes y familias de Junín, con una jornada marcada por la música, el baile y la posibilidad de disfrutar de un espacio compartido.