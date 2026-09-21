Jornada interdisciplinaria y abierta a toda la comunidad: “El camino hacia la adopción: una guía para la comunidad”

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín, a través de su Instituto de Derecho de las Familias y Niñez, junto a la Asociación Civil Ser Familia por Adopción y el Equipo Técnico del Juzgado de Familia N° 2 Departamental, invitan a participar de la Jornada Interdisciplinaria “El camino hacia la adopción: una guía para la comunidad”, de carácter abierto y gratuito para toda la comunidad.

La actividad contará con la participación de integrantes del Instituto de Derecho de las Familias y Niñez del CADJJ, integrado por las Dras. Nora N. Díaz, Ayelén M. Barile y María S. Mannini; de la Lic. Gabriela Parino, miembro de la Asociación Civil Ser Familia por Adopción; y del Equipo Técnico del Juzgado de Familia N° 2 Departamental, integrado por los licenciados Andrés Pereyra, Lucila Martínez y Juliana Guirao. La actividad se desarrollará bajo modalidad presencial.

El encuentro está destinado a todo el público en general, desde personas que desean iniciar el proceso de adopción hasta ciudadanos interesados en conocer más sobre la temática. La propuesta busca despejar dudas sobre los procesos legales, visibilizar la realidad de las infancias que esperan una familia y abordar los desafíos de la crianza de una manera integral.

A diferencia de los mitos instalados en el imaginario social, la adopción no es un trámite burocrático imposible ni un camino exclusivo para personas con grandes recursos económicos. “El foco principal de estos encuentros es entender la adopción desde el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar que les brinde los cuidados afectivos y económicos necesarios, y no desde el deseo de los adultos de tener un hijo”, explicaron desde la organización.

Durante la jornada, especialistas en la materia abordarán los pasos fundamentales del proceso: desde la preparación previa de los interesados y la inscripción en los registros de adoptantes, hasta la duración real de los tiempos legales y las etapas que se siguen una vez que comienza la vinculación con el niño.

Asimismo, se profundizará en la importancia de flexibilizar las búsquedas hacia la adopción de niños mayores de 6 años o grupos de hermanos, y se debatirá sobre un tema clave: la relación del niño con su familia biológica, derribando el mito de que el niño “vuelve o no” con su familia de origen una vez dictada la adopción.

Sobre el final, se abrirá un espacio interactivo de preguntas y respuestas para resolver las dudas de los asistentes.

Detalles del evento:

Lugar: Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín, Bartolomé Mitre N° 83, Junín.

Fecha y hora: 1° de octubre del corriente año, de 18 a 20 hs.

Entrada: Libre y gratuita.

Informes e inscripción: WhatsApp: 236-4226450

También pueden inscribirse personalmente en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín.