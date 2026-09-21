Robo en el local de Omar Lomónaco: rompieron una abertura y se llevaron llantas

La firma Omar Lomónaco fue víctima de un robo que habría ocurrido durante el fin de semana, aprovechando la ausencia de actividad en el establecimiento.

El hecho quedó al descubierto cerca de las 8 de la mañana de este lunes, cuando los trabajadores comenzaron a llegar al local y advirtieron que algo no estaba en orden. Una abertura dañada, el desorden en el interior y el faltante de mercadería confirmaron que delincuentes habían ingresado al lugar.

De acuerdo con lo trascendido, los autores del ilícito aprovecharon el período de inactividad para concretar el robo. En principio, se habría constatado que para ingresar al inmueble dañaron una ventana.

Sin embargo, por las características de la mercadería sustraída, principalmente llantas, se presume que los delincuentes podrían haber utilizado otro sector del establecimiento para retirarlas.

Ahora, la investigación apunta también al análisis de las cámaras de seguridad, que podrían aportar elementos para establecer con mayor precisión cuándo ocurrió el robo y obtener imágenes que permitan identificar las características de los responsables.

Hasta el momento, no se informó la identidad de los autores ni se produjeron detenciones en relación con el hecho.

Fuente junin24