Arata propone una nueva alternativa de transporte para las localidades rurales bonaerenses

La senadora provincial Valeria Arata presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros de la Provincia de Buenos Aires y facilitar la implementación de modalidades de transporte adaptadas a las pequeñas localidades y comunidades rurales.

La iniciativa apunta a una problemática que atraviesa a distintas localidades del interior bonaerense: cuando la cantidad de pasajeros no alcanza para sostener un servicio tradicional, las frecuencias se reducen, los horarios dejan de ser útiles o directamente el servicio desaparece.

“Una localidad puede tener pocos habitantes, pero eso no significa que tenga pocas necesidades de movilidad. Hay vecinos que necesitan viajar para ir al médico, estudiar, trabajar o hacer un trámite”, señaló Arata.

El proyecto propone que la Provincia pueda implementar distintas alternativas según las características de cada comunidad: vehículos de menor capacidad, modificación de recorridos y frecuencias, servicios en días u horarios específicos, modalidades en función de la demanda y coordinación entre municipios o con servicios ferroviarios.

Uno de los puntos centrales establece que la falta de demanda suficiente para sostener un servicio convencional no podrá ser, por sí sola, motivo para descartar otras alternativas de transporte.

“No todas las localidades necesitan el mismo sistema. Lo que necesitamos es que la ley permita encontrar una solución para cada realidad”, explicó la senadora.

La propuesta no crea un nuevo sistema de transporte, sino que actualiza las herramientas que ya contempla la legislación provincial, incorporando modalidades más flexibles y acordes a las características territoriales actuales.

“La distancia y la baja densidad poblacional no pueden convertirse en una causa de aislamiento. Garantizar transporte también es garantizar acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades”, concluyó Arata.

El proyecto establece, además, que las alternativas que se implementen deberán cumplir con las condiciones de habilitación, seguridad, accesibilidad y seguros previstas por la normativa vigente.