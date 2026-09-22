Desde LLA descartaron postulación de Petrecca y confirman a Santilli como candidato a gobernador para 2027

El armado opositor de cara a 2027 sumó una definición central y, al mismo tiempo, dejó una incógnita menos en la política bonaerense: Diego Santilli será el candidato a gobernador del espacio que buscan conformar La Libertad Avanza, el PRO y sectores del radicalismo.

La confirmación llegó de boca del senador bonaerense y coordinador de La Libertad Avanza en la Cuarta Sección, Gonzalo Cabezas, quien en una entrevista con Grupo La Verdad habló sobre las conversaciones que mantiene el espacio con distintos sectores de la oposición.

“Todavía no sabemos cómo se llamará este frente que estamos conformando, pero Diego Santilli va a ser el candidato a gobernador por este espacio”, afirmó Cabezas.

La definición tiene impacto directo en Junín, donde durante los últimos meses habían circulado versiones que ubicaban al intendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca, como uno de los nombres posibles para disputar la Gobernación bonaerense. De hecho, el propio legislador venía promocionando el "modelo Junín", como slogan de campaña.

Sin embargo, las declaraciones de Cabezas parecen cerrar esa posibilidad dentro del esquema que actualmente se encuentra en construcción entre LLA, PRO y sectores de la UCR. El referente libertario destacó, de todos modos, que mantiene un diálogo permanente con Petrecca y con dirigentes cercanos a Cristian Ritondo y al propio Santilli.

“Con Pablo estamos conversando permanentemente, con la gente de Cristian Ritondo, con la gente de Diego Santilli. Estamos todos en sintonía”, sostuvo.

Se termina así, al menos dentro de este armado, el “sueño de llevar el modelo Junín a la provincia de Buenos Aires”. La posibilidad de que Petrecca encabezara una fórmula para la Gobernación y utilizara la gestión de la ciudad como carta de presentación queda desplazada por la decisión de avanzar con Santilli como candidato.