UNNOBA: la Provincia busca terminar las obras que Nación dejó inconclusas

La Provincia de Buenos Aires busca convertirse en la vía para completar las obras de la UNNOBA que quedaron inconclusas tras la interrupción del financiamiento nacional. El rector de la universidad, Guillermo Tamarit, confirmó que luego de la reunión que mantuvo con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, se acordó avanzar en la posibilidad de licitar el 20% restante de los trabajos.

La obra había comenzado con financiamiento de la CAF, a través del Gobierno nacional, y alcanzó un 80% de ejecución antes de quedar paralizada en 2023. Desde entonces, la universidad intentó encontrar distintas alternativas para poder completar los trabajos, aunque sin resultados concretos.

“Esperemos poder terminar la obra. Inicialmente tuvo financiamiento de la CAF, a través del gobierno nacional. La obra se detuvo en 2023 con la asunción del nuevo gobierno. Buscamos distintas fórmulas, pero ninguna de ellas logró la conclusión de los trabajos. La obra tiene un 80% de avance”, explicó Tamarit en diálogo con Grupo La Verdad.

Ante la imposibilidad de la UNNOBA de afrontar la inversión con recursos propios, la alternativa ahora pasa por la Provincia de Buenos Aires. El encuentro con Katopodis permitió retomar las gestiones para que la etapa final pueda ser incorporada al presupuesto bonaerense y posteriormente licitada.

“Ahora tuvimos una reunión con el ministro Katopodis, que fue con quien desarrollamos ese 80% de la obra, para poder licitar el 20% restante en la medida en que esté incluida en el presupuesto de la Provincia”, señaló el rector.

El 20% que todavía resta ejecutar contempla dos componentes fundamentales para completar la infraestructura: los ascensores y el sistema de frío-calor. Sin esas obras, el edificio no puede ser utilizado en las condiciones previstas originalmente.

La situación de la UNNOBA se da además en un contexto de fuerte restricción presupuestaria para las universidades nacionales. Tamarit explicó que la institución tampoco pudo generar los recursos necesarios para completar la obra por cuenta propia debido a la caída del presupuesto universitario.

“Tampoco pudimos ahorrar en estos años producto de la crisis presupuestaria de las universidades, por lo que tampoco pudimos avanzar con recursos propios”, sostuvo.

El rector remarcó que, pese a esa situación, la universidad pudo realizar otras obras de infraestructura en sus distintas sedes utilizando recursos propios. Sin embargo, consideró que el escenario presupuestario actual impide destinar fondos de la institución a una obra de esta magnitud.

“Pudimos llevar adelante otras obras de infraestructura en todas nuestras sedes con recursos propios a partir de una buena administración; pero con el presupuesto actual, que va a la baja, esto no lo podemos afrontar. Estamos en plena discusión del presupuesto nacional y esperamos, aunque sea, no retroceder”, afirmó Tamarit.

En ese contexto, la intervención de la Provincia adquiere especial relevancia para la continuidad del proyecto. La obra que originalmente contó con financiamiento de la CAF canalizado a través del Estado nacional podría ahora avanzar hacia su finalización mediante una gestión que busca incorporar el tramo pendiente al presupuesto bonaerense.

El propio Tamarit destacó el compromiso asumido por Katopodis durante el encuentro, aunque aclaró que la posibilidad de avanzar con la licitación está sujeta a que los trabajos sean incluidos en el presupuesto de la Provincia.

Mientras tanto, la obra inconclusa también genera un problema adicional para la universidad: los edificios ya construidos requieren mantenimiento y generan gastos pese a no estar plenamente operativos.

“Estas obras empiezan a generar gastos sin usarlas, porque hay que mantener esos edificios. Tenemos que salir de esta situación porque no solo no avanzamos, sino que retrocedemos. Es invertir en algo que no tiene ningún impacto”, planteó Tamarit.

Así, después de años de interrupción, la UNNOBA vuelve a tener una alternativa para intentar completar una obra que quedó en un 80% de avance. La expectativa de la universidad está ahora puesta en el Gobierno bonaerense y en la posibilidad de que el 20% restante sea incorporado al presupuesto provincial para avanzar finalmente con su licitación.