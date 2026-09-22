ATUNNOBA se suma al plan de lucha de FATUN: Detalle y cronograma de paros escalonados en las universidades nacionales

La Asociación de Trabajadores Universitarios de la UNNOBA (ATUNNOBA) comunica su total adhesión a las medidas de fuerza y al plan de lucha dispuesto por el Consejo Directivo Nacional de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) en sintonía con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

Tras el contundente e histórico consenso alcanzado en la reunión de la conducción nacional encabezada por nuestro Secretario General de la Federación, Cro. Walter Merkis, el conjunto de los sindicatos de base de todo el país resolvió profundizar el reclamo ante la falta de respuestas salariales del Gobierno Nacional y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.

DETALLE Y CRONOGRAMA DÍA POR DÍA DE LOS PAROS ESCALONADOS

Como parte de los 23 días de protesta, la FATUN definió un esquema federal de 15 días de paros rotativos de 24 horas, donde cuatro Universidades Nacionales llevarán adelante medidas de fuerza en cada jornada, garantizando la visibilización continua del conflicto en todo el mapa nacional hasta la 5ta. Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre:

Miércoles 23 de septiembre: Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Lanús y Universidad Nacional de La Pampa.

Jueves 24 de septiembre: Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional del Sur y Universidad Nacional de Quilmes.

Viernes 25 de septiembre: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de San Juan.

Lunes 28 de septiembre: Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de Formosa, Universidad Nacional de Chilecito y Universidad Nacional de Catamarca.

Martes 29 de septiembre: Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de las Artes y Universidad Nacional de La Rioja.

Miércoles 30 de septiembre: Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional de Tucumán y Universidad Nacional del Chaco Austral.

Jueves 1 de octubre: Universidad Nacional de Villa Mercedes, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rafaela y Universidad Nacional de Río Cuarto.

Viernes 2 de octubre: Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Avellaneda y Universidad de la Defensa Nacional.

Lunes 5 de octubre: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Nacional de Luján.

Martes 6 de octubre: Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad Nacional de Guillermo Brown.

Miércoles 7 de octubre: Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Universidad Nacional de Santiago del Estero y Universidad Nacional de La Plata.

Jueves 8 de octubre: Universidad Nacional de Los Comechingones, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Universidad Nacional de General Sarmiento.

Viernes 9 de octubre: Universidad Nacional de General San Martín, Universidad Nacional del Alto Uruguay, Universidad Nacional de José Clemente Paz y Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Martes 13 de octubre: Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, Universidad Nacional del Oeste y Universidad Nacional de La Matanza.

Miércoles 14 de octubre: Tecnológica (todas las regionales)

FESTIVAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN JUNÍN

En el marco de las acciones locales de visibilización y protesta, en la ciudad de Junín se está organizando de manera conjunta el Festival por la Educación Pública, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre a partir de las 15:00 hs en la Escuela Normal - Nacional (Almafuerte Nº 308).

Esta jornada socio-cultural es impulsada en unidad por ATUNNOBA, SUTEBA Junín, SADOP Buenos Aires delegación Junín, FEB Junín, UDOCBA seccional Junín; Instituto Superior de Formación Docente 129, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 20, Escuela de Teatro "Gilberto Mesa"; Centro de Estudiantes Juana Manso, Centro de Estudiantes La Mafalda, Centro de Estudiantes Junín, Centro de Estudiantes Escuela de Teatro Gilberto Mesa. El evento contará con patio por la memoria, música en vivo, feria de emprendedores, cantina, sorteos y diversas actividades abiertas a toda la comunidad. Asimismo, se encuentra a la venta el bono contribución de $2.000 para colaborar con la organización del encuentro.

Desde la Comisión Directiva de ATUNNOBA reafirmamos nuestro compromiso en la defensa incondicional del salario de las y los trabajadores NODOCENTES, el presupuesto universitario y la universidad pública y gratuita.



