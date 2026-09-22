Robaron una camioneta en Chacabuco y la encontraron horas después en Junín

Una camioneta Peugeot Partner de color bordó, que había sido robada durante la madrugada de este martes en la ciudad de Chacabuco, fue encontrada horas más tarde en Junín, según se informó.

El vehículo había sido sustraído en la intersección de las calles Berutti y Siria, en Chacabuco. A partir de la denuncia, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda que se extendió a distintas localidades de la región.

Ante la posibilidad de que los autores del robo hubieran utilizado las rutas de la zona para alejarse de Chacabuco, se había emitido una alerta regional, con controles y seguimiento en los accesos a diferentes municipios, entre ellos Junín.

Finalmente, la camioneta fue localizada en Junín, donde se pudo verificar que se trataba del utilitario que había sido denunciado como robado.

Según informó el portal Chacabuco en Red, tras confirmarse el hallazgo del vehículo en nuestra ciudad, las autoridades desactivaron el operativo de búsqueda regional que se había desplegado en los accesos y localidades vecinas.

Ahora, la investigación continuará para determinar las circunstancias en las que la camioneta fue sustraída, cómo llegó hasta Junín y quiénes fueron los responsables del hecho.