Tenía pedido de captura y cayó durante el operativo por el Día de la Primavera en Junín

Un hombre de 34 años que era buscado por la Justicia fue detenido en Junín durante el operativo de prevención desplegado con motivo de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de calle Lartigau y la colectora de avenida Circunvalación, donde efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Junín Primera y personal de SASU Junín realizaban tareas preventivas.

En ese contexto, los agentes identificaron a un hombre y, al consultar sus datos, constataron que sobre él pesaba una orden de detención vigente.

De inmediato se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la Comisaría Junín Primera, quedando a disposición de la Justicia.

La medida judicial estaba vinculada a una investigación por los delitos de “Desobediencia, Amenazas y Lesiones Leves Agravadas en Concurso Ideal”, con intervención de la UFI N.º 8 y el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Junín.

La autoridad judicial fue informada sobre el procedimiento y avaló lo actuado, disponiendo la continuidad de las actuaciones legales correspondientes.