Estudiantes reclaman al municipio extender hasta las 23 el último servicio de transporte público

Los centros de estudiantes La Mafalda y Juana Manso reclamaron al Municipio que se extienda hasta las 23 horas el horario del último servicio de transporte público, con el objetivo de garantizar el regreso a sus hogares de los estudiantes que cursan en el último turno de los institutos de formación docente.

Según expresaron a través de un comunicado, el pedido fue planteado en reiteradas oportunidades debido a que actualmente el último servicio funciona hasta las 22.30.

“Planteamos la necesidad de que el último servicio, que actualmente funciona hasta las 22:30 horas, se extienda hasta las 23 horas, para garantizar que quienes cursan en el último horario de los institutos de formación docente puedan regresar a sus hogares utilizando el transporte público”, señalaron.

Desde las organizaciones estudiantiles indicaron además que mantuvieron una reunión con representantes del Municipio para presentar el reclamo y explicar el impacto que tiene la falta de servicio para quienes concurren a estudiar durante la noche. Sin embargo, aseguraron que la respuesta recibida fue negativa.

El reclamo volvió a tomar fuerza luego de lo ocurrido durante la Fiesta de la Primavera. Según señalaron los centros de estudiantes, durante esa jornada el servicio de transporte público fue extendido hasta la 1 de la madrugada.

“Lo que genera aún mayor preocupación es que, durante la jornada de ayer, con motivo de la Fiesta de la Primavera, el servicio fue extendido hasta la 1 de la madrugada”, remarcaron.

En ese sentido, cuestionaron que exista la posibilidad de ampliar los horarios ante determinados eventos, pero no se contemple una medida similar para atender las necesidades cotidianas de los estudiantes.

“Entendemos que, si existe la posibilidad de extender el horario del transporte ante determinados eventos, también debería contemplarse la necesidad cotidiana de cientos de estudiantes que necesitan el colectivo para volver a sus casas después de cursar”, expresaron.

Los centros de estudiantes remarcaron que el pedido no busca establecer un beneficio particular para el sector, sino garantizar una alternativa de movilidad para quienes estudian y trabajan.

“No estamos pidiendo un privilegio. Estamos reclamando un servicio que acompañe las necesidades de quienes estudian, trabajan y se forman en nuestra ciudad”, sostuvieron.

Finalmente, anticiparon que continuarán reclamando por una ampliación del servicio y por mejores condiciones de acceso al transporte público.

“Desde el Centro de Estudiantes La Mafalda y Juana Manso vamos a seguir reclamando por un transporte público accesible, regular y acorde a las necesidades de la comunidad educativa”, concluyeron.