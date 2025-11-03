Se escapó sobre el final

Platense y Sarmiento empataron 1 a 1 en la fecha 14 de la Liga Profesional. Los goles fueron anotados por Gabriel Díaz para Sarmiento a los 26 minutos del segundo tiempo y Ronaldo Martínez para Platense a los 45 minutos del segundo tiempo.

En cuanto a las estadísticas, Platense tuvo una posesión del 45% frente al 55% de Sarmiento, con 10 tiros al arco para Platense y 5 para Sarmiento, además de 134 pases correctos para Platense y 156 para Sarmiento.

El próximo partido de Platense será contra Talleres el sábado 8 de noviembre a las 19:15 hs, mientras que Sarmiento se enfrentará a Instituto el domingo 9 de noviembre a las 19:20 hs.

En la tabla de posiciones, Platense ocupa el 14° lugar en la Zona B, mientras que Sarmiento se encuentra en el 9° lugar. No se registraron tarjetas rojas durante el partido.

Por otro lado el empate en Mendoza entre Godoy Cruz y San Martín (SJ) ocasionó que el Verde ya no pueda perder tampoco la categoría por Promedios. De esta manera, será Aldosivi ó el Santo Sanjuanino quien descienda por esa tabla.