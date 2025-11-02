Petrecca destacó el arribo de Santilli al gabinete: Nuevo gesto a LLA

Diego Santilli, quien lideró la campaña de La Libertad Avanza de cara a los comicios celebrados el pasado 26 de octubre, será el nuevo Ministro del Interior.

El anuncio fue confirmado por Javier Milei en sus redes sociales, afirmando que Santilli será "quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro".

Desde la cuarta, uno de los primeros jefes comunales que salióm a bancar la designación fue Pablo Petrecca (Junín), que asumirá como senador provincial el próximo 10 de diciembre y ya es casi un hecho que sellará su pase a LLA en breve.

Cabe recordar que llegó a la senaduría gracias a la candidatura que le dio la UCR, vía Somos, aunque se sabía que ese espacio se desarmaría el 8 de septiembre.

"Felicitaciones, Diego Santilli por este nuevo desafío! Sin dudas el Gobierno nacional incorpora a un gran dirigente al Gabinete. Conozco tu capacidad de trabajo y tu vocación de diálogo y consenso ¡Te deseo lo mejor en esta etapa!", afirmó.