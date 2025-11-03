Un accidente en Ruta 7 dejó como saldo a cinco personas hospitalizadas

Un siniestro vial ocurrió en horas de la tarde de este domingo en el kilómetro 137 de la Ruta Nacional N°7, donde un automóvil y una camioneta se vieron involucrados en un fuerte choque. Como resultado del impacto, los cinco ocupantes del auto —dos menores y tres adultos— fueron trasladados al Hospital Municipal de Carmen de Areco para su atención médica. Hasta el momento no se informó el estado de salud de los heridos.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, la camioneta circulaba por la traza principal cuando se encontró con el automóvil que ascendía a la calzada. Testigos también señalaron que las personas que viajaban en el auto regresaban de una jineteada realizada a pocos metros del sitio del accidente. Esa versión no fue aún confirmada por las autoridades y se aguarda el parte oficial.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito. Hace instantes comenzó a liberarse la mano con sentido hacia Chacabuco, aunque se solicita a los conductores circular con precaución debido a la presencia de vehículos y equipos de asistencia sobre la ruta.

Fuente chacabucoenred