UNNOBA: Abrió el segundo período de inscripción para ingresantes 2026

Hasta el 20 de diciembre estará abierto el segundo período de inscripción para ingresantes 2026 a las carreras de grado y pregrado de la UNNOBA en las áreas de Agronomía, Alimentos, Genética, Informática, Diseño, Ingeniería, Salud, Ciencias Jurídicas y Económicas.
La inscripción puede realizarse de manera virtual a través del sitio web: https://elegi.unnoba.edu.ar/inscripcion/
También es posible presentar la documentación personalmente en las ventanillas del Área Alumnos de Junín o Pergamino.
Documentación requerida:
Ficha de preinscripción completa (disponible durante el período de inscripción).
DNI (frente y dorso).
Título-Certificado Único original de estudios completos de nivel medio, polimodal o secundario. En caso de no haber finalizado el secundario, presentar: constancia de alumno regular (si están cursando el último año), o certificación provisoria emitida por la institución educativa (si finalizaron el secundario y no adeudan materias).
Consultas e inscripción presencial
Área Alumnos
Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 a 14 h y de 16 a 19 h
Junín
Roque Sáenz Peña 456 (Edificio Elvira Rawson de Dellepiane)
Tel. (0236) 4407750 – Internos 11210 / 11211 / 11212
alumnosjunin@unnoba.edu.ar
Pergamino
Monteagudo 2772
Tel. (02477) 409500 – Internos 21210 / 21211 / 21212
alumnospergamino@unnoba.edu.ar
Para mayor información, pueden escribir a: ingreso@unnoba.edu.ar
Oferta académica 2026
Ingeniería Agronómica
Ingeniería en Alimentos
Tecnicatura en Producción de Alimentos
Licenciatura en Genética
Licenciatura en Enfermería (título intermedio: Enfermería Universitaria)
Contador Público
Licenciatura en Administración
Tecnicatura en Gestión de Pymes
Tecnicatura en Gestión Pública
Abogacía
Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil
Licenciatura en Diseño Gráfico
Licenciatura en Diseño Industrial
Ingeniería en Informática
Licenciatura en Sistemas
Analista de Sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
