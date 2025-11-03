¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

UNNOBA: Abrió el segundo período de inscripción para ingresantes 2026

Hasta el 20 de diciembre estará abierto el segundo período de inscripción para ingresantes 2026 a las carreras de grado y pregrado de la UNNOBA en las áreas de Agronomía, Alimentos, Genética, Informática, Diseño, Ingeniería, Salud, Ciencias Jurídicas y Económicas.

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 17:04

La inscripción puede realizarse de manera virtual a través del sitio web: https://elegi.unnoba.edu.ar/inscripcion/

También es posible presentar la documentación personalmente en las ventanillas del Área Alumnos de Junín o Pergamino.

Documentación requerida:

Ficha de preinscripción completa (disponible durante el período de inscripción).
DNI (frente y dorso).
Título-Certificado Único original de estudios completos de nivel medio, polimodal o secundario. En caso de no haber finalizado el secundario, presentar: constancia de alumno regular (si están cursando el último año), o certificación provisoria emitida por la institución educativa (si finalizaron el secundario y no adeudan materias).
Consultas e inscripción presencial

Área Alumnos

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 a 14 h y de 16 a 19 h

Junín

Roque Sáenz Peña 456 (Edificio Elvira Rawson de Dellepiane)

Tel. (0236) 4407750 – Internos 11210 / 11211 / 11212

alumnosjunin@unnoba.edu.ar

Pergamino

Monteagudo 2772

Tel. (02477) 409500 – Internos 21210 / 21211 / 21212

alumnospergamino@unnoba.edu.ar

Para mayor información, pueden escribir a: ingreso@unnoba.edu.ar

Oferta académica 2026

Ingeniería Agronómica

Ingeniería en Alimentos

Tecnicatura en Producción de Alimentos

Licenciatura en Genética

Licenciatura en Enfermería (título intermedio: Enfermería Universitaria)

Contador Público

Licenciatura en Administración

Tecnicatura en Gestión de Pymes

Tecnicatura en Gestión Pública

Abogacía

Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil

Licenciatura en Diseño Gráfico

Licenciatura en Diseño Industrial

Ingeniería en Informática

Licenciatura en Sistemas

Analista de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica
 

 

