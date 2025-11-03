Kicillof encabezó el acto de ascenso de oficiales de la Policía provincial

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, encabezaron este lunes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno el acto de ascenso de 23 nuevos comisarios generales del Subescalafón Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En la provincia de Buenos Aires priorizamos la seguridad no desde lo discursivo, sino con hechos concretos: gracias a una histórica inversión hoy contamos con una Policía mejor equipada, más profesional y entrenada”.

“Las mejoras en infraestructura, equipamiento y tecnología que llevamos adelante tienen un doble mérito: lo hacemos a pesar de un Gobierno nacional que no invierte un solo peso para cuidar a los bonaerenses”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Sabemos que aún falta por hacer, pero esta renovación de la cúpula policial es un paso más en una política de transformación que nos propusimos para construir una fuerza más eficaz y más cercana al pueblo”.

En el marco del proceso de fortalecimiento y reorganización institucional de la fuerza provincial, estos cambios tienen como fin jerarquizar la carrera policial y reconocer la trayectoria de los efectivos que alcanzan el mayor rango dentro de la institución.

Por su parte, Alonso sostuvo: "Es un día de reconocimiento para estos efectivos que llevan adelante el compromiso de trabajar por el bienestar de nuestro pueblo: estamos profesionalizando a nuestra policía para construir una sociedad más segura”.

Estuvieron presentes también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez; funcionarios y funcionarias bonaerenses.