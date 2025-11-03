Secuestraron marihuana en un control vehicular sobre la RN 7

Personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 36 años, oriundo de la localidad de José C. Paz, quien poseía pedido de captura activo.

Durante la última semana, efectivos del Destacamento de Policía de Seguridad Vial Junín realizaron operativos de control sobre la Ruta Nacional 7, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín.

Estas acciones se desarrollaron en diferentes horarios con el objetivo de reforzar la prevención de ilícitos y faltas en general a los efectos de garantizar la seguridad en los accesos a nuestra ciudad.

En el marco de estos controles, el personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 36 años, oriundo de la localidad de José C. Paz domiciliado en el barrio “Frino”, el cual circulaba sentido a nuestra ciudad pesando sobre el mismo un pedido de captura activo por robo agravado, a solicitud del Juzgado de garantías del Departamento Judicial Quilmes.

Durante la inspección vehicular, se halló en su poder un envoltorio transparente conteniendo en su interior marihuana, a tal fin personal policial procedió al secuestro de la sustancia en la urgencia para a posteriores labrar un acta por infracción al art 14 de la Ley 23.737.

Este tipo de procedimientos reflejan el compromiso de las fuerzas de seguridad en relación directa con la prevención de ilícitos y faltas en general, con el fin de reforzar la seguridad en los accesos a nuestra ciudad.

Asimismo, durante los últimos los operativos se logró dar con 5 procedimientos positivos por ley 23737 todos encuadrados en el artículo 14 “Tenencia para consumo”, con intervención de la Fiscalía de estupefacientes Junín.

Estas acciones se enmarcan en el plan integral de control y prevención que la Policía de Seguridad Vial desarrolla de manera permanente en toda la región, con el objetivo de fortalecer la presencia policial en rutas y accesos, promover el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y contribuir a una circulación más segura para todos los usuarios viales.

