Platense amargó a Sarmiento: empate agónico en Vicente López

Platense y Sarmiento empataron uno a uno, este lunes por la tarde en el Estadio Ciudad de Vicente López. El Verde se había puesto en ventaja con un gol de Díaz pero en el primer minuto,de los siete adicionados, Martínez lo igualó.

Sava volvió al 4-4-2 con el regreso de Contrera por la banda derecha, Díaz por la izquierda (Arismendi de lateral) y le dio la confianza a Frías para que sea la referencia y acompañe a Morales Bravo en el ataque; mientras que enfrente, la dupla interina utilizó el 4-3-3, sobre todo en ofensiva, con el retorno de Vázquez a la zaga y de Baldassarra en el medio.

A pesar del intento de ambos por ser prolijos en la construcción, ninguno de los pudo apropiarse del protagonismo. El Verde lo intentaba con el descenso de Gómez o García para iniciar y el Calamar con Herrera. Sin embargo, el viento, las imprecisiones y la presión del rival emparejaron todo.

En ese contexto, el visitante comenzó a prevalecer en la tenencia pero le costaba encontrar el segundo pase para progresar más allá de la mitad y el local casi llega al primero a los 20, luego de un centro desde la izquierda que se volvió complicado por el viento y Orihuela terminó salvando en la línea.

La apuesta del Marrón fue posicionarlo a Martínez contra la banda en el saque de arco y buscarlo directamente para provocar la corrida de un compañero al espacio, pero el Verde repitió el error de otros partidos de cometer faltas que se convierten en centros y por ea vía estuvo otra vez apunto de anotar tras un rechazo de Díaz que rebotó en Vigo y salió junto al palo.

Los juninenses seguían intentando iniciar pero el pase largo también era una alternativa cuando no había opciones y antes del cierre llegaron dos veces por ese medio. Primero fue Contrera el que definió por arriba del travesaño y luego, en una contra, Díaz dejó mano a mano a Morales Bravo pero Losas adivinó la intención y despejó el remate que se metía por arriba.

Los 22 protagonistas regresaron para el segundo tiempo, aunque Sarmiento pareció anestesiado en el inicio perdiendo disputas y Platense otra vez, luego de una falta que se convirtió en centro, pudo haber marcado el uno a cero pero el cabezazo de Martínez dio en el travesaño. Y en la siguiente Schor definió solo ante la salida de Acosta pero el gol fue anulado por posición adelantada.

El Verde no reaccionaba y todo era del Calamar, que llenaba de centros el área, mientras Sava intentaba cambiar con Pratto y Giménez por Frías y Gómez.

Sin embargo, las variantes no resultaban, y ya decidido a lanzar, apostó por la línea de cinco cuando apenas se jugaban 23 minutos.

Tres minutos más tarde, en una jugada aislada, Sarmiento salió de contra y un cúmulo de decisiones fundamentales hicieron que Díaz estampe el uno a cero. Pratto recibió en la mitad, amagó a jugar con Morales Bravo pero advirtió que estaba adelantado y abrió a la derecha para Contrera que le metió un pase gol al chileno. Al delantero le quedó larga pero fue al piso, llegó antes que el arquero y habilitó a Díaz, que sin nadie la empujó al gol.

Con la desventaja, el local invadió de delanteros el área rival y la pelota era solo del Calamar porque Rodríguez y Suhr, que habían ingresado para intentar sostener, quedan lejos o no lo lograban y así siempre volvía.

Vázquez ya era un atacante más y en el segundo minuto de descuento bajó un centro que Martínez se encargó de manarlo adentro del arco de volea para igualar el juego.

El partido se fue con una acción de Rodríguez, que leyó el movimiento en el área de Morales Bravo para encontrarlo saliendo de la marca y el chileno sacó un tiro, que a pesar de no tener ángulo, se metía arriba y Losas se estiró para despejar.

Síntesis:

Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Franco Baldassarra, Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Guido Mainero; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Báez y Lamberti.

Cambios: 59’ Augusto Lotti por Schor. 77’ Rodrigo Márquez y Santiago Toloza por Herrera y Baldassarra. 85’ Nicolás Orsini por Saborido.

Amonestados: 16’ Mainero.

Gol: 91’ Martínez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Manuel García, Elián Giménez, Gabriel Díaz; Iván Morales Bravo y Franco Frías. DT: Facundo Sava.

Cambios: 62’ Lucas Pratto y Elián Giménez por Frías y Gómez. 68’ Agustín Seyral por García. 79’ Santiago Rodríguez y Leandro Suhr por Díaz y Contrera.

Amonestados: 60’ Frías. 61’ Orihuela. 93’ Acosta.

Goles: 72’ Díaz.

Árbitro: Juan Pafundi. Estadio: Ciudad de Vicente López.