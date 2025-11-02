Allanamientos en Campo La Cruz: Dos detenidos y elementos recuperados

El Comando de Prevención Rural dio a conocer detalles sobre un importante operativo realizado en el Campo La Cruz, en el marco de la investigación por un robo ocurrido días atrás en una vivienda de la zona.

Tras la denuncia radicada por una vecina, quien había sufrido el robo de diversas pertenencias, el personal policial inició tareas investigativas que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar dos órdenes de allanamiento, otorgadas por la fiscalía 6 del Departamento Judicial Junín.

Como resultado del procedimiento, se logró recuperar varios objetos sustraídos, entre ellos un televisor de 29 pulgadas, dos muebles de madera color blanco, una valija, una cocina y un cerdo de aproximadamente 100 kilogramos, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

La Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de dos hombres mayores de edad, quienes fueron notificados conforme a los artículos 60 y 308 del Código Procesal Penal.

Se continúan con las tareas investigativas para esclarecer totalmente el hecho.

Fuente junin24