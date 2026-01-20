Dura derrota de Argentino

En el segundo partido de la gira cordobesa, Argentino recibió un duro golpe y cayó frente a Atenas por 109 a 71, en un partido correspondiente a la Liga Nacional de Básquet que se jugó este lunes. El Turco cerrará la serie de tres partidos visitando a Instituto, el miércoles.

Entretenido arranque en Córdoba, de ida y vuelta. Primero fue Atenas quien hizo pie, luego Argentino logró pasar al frente por uno y nuevamente el Griego tomo el control con tres triples seguidos, dos de Manuel Buendía y otro de Luciano "Chuzito" González. Hasta ahí estaban 16 a 10 con cinco minutos y medio jugados. Luego parcial de 10-6 para el local y cerrar el primer cuarto 26 a 16.

Buen reingreso de Danjel Purifoy, 11 puntos, en el inicio del segundo para estirar la diferencia a 16 (37-21). La máxima llegó a 18 con un doble mas de Nakye Sanders (39-21). Cuando la visita atinó a bajar unos tantos, volvió a aparecer Purifoy con puntos en mano (19) y mantener la ventaja. Al entretiempo se fueron 50 a 35.

A 35 (72-37) estiró la diferencia Atenas en el tercero. Gran trabajo colectivo de Atenas que desconcertó a un Argentino que careció de recursos a la hora de atacar y más para defender su aro.

El último cuarto solo fue para cumplir, la ventaja llegó a ser mayor. De esta manera, el Griego se recupera de la última derrota y tendrá unos días de descanso hasta volver a jugar el próximo 2 de febrero de local frente a San Martín de Corrientes.