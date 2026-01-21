Sarmiento ya conoce a las autoridades para el debut ante Argentinos Juniors

Argentinos Juniors y Sarmiento se enfrentarán por la primera fecha del Torneo Apertura el próximo domingo a las 21 horas, en el Estadio Diego Armando Maradona, con el arbitraje de Andrés Gariano.

El juez principal estará acompañado por los asistentes serán Hugo Pérez y Gisella Trucco, en tanto que Nahuel Viñas oficiará de cuarto árbitro mientras que en el VAR lo harán Fernando Espinoza y Juan Pablo Loustau.

El plantel del Verde, que cuenta con once refuerzos (y trece salidas) respecto a la temporada anterior, disputó tres amistosos (Reserva, Ciudad de Bolívar y Central) y afronta los últimos días de preparación para el debut. El sábado, el equipo viajará rumbo a Capital Federal para esperar el juego ante el Bicho.