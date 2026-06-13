Debuta Brasil

En la tercera jornada de competencia del Mundial 2026 habrá tres partidos entre los que se destaca Brasil-Marruecos.

Con tres partidos, este sábado continúa el desarrollo de la Copa del Mundo 2026. Desde las 19 horas Brasil y Marruecos se enfrentan en el MetLife Stadium de Nueva York y marcarán el partido más prometedor de la jornada que además tendrá Catar-Suiza, a las 16 horas, y Haití-Suecia (22h).

La tercera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con la primera ronda de partidos del Grupo C, incluyendo la primera aparición de la Verdeamarela, ​​así como más partidos de los Grupos B y D.

La jornada comenzará con el partido entre Catar, país anfitrión de la edición anterior en 2022, y Suiza, en la continuación del Grupo B en el Área de la Bahía de San Francisco.

A continuación, en Nueva York Nueva Jersey, dará comienzo el Grupo C, donde Brasil, pentacampeón, se enfrentará a Marruecos, la primera selección africana en llegar a semifinales hace cuatro años. En el mismo grupo, Haití y Escocia se medirán en su regreso a la Copa del Mundo tras largas ausencias de 52 y 28 años, respectivamente.

Finalmente, la atención se centrará en Vancouver, donde Australia y Turquía disputarán el segundo partido del Grupo D.

Ayer, Estados Unidos dio la nota con un contundente triunfo frente a Paraguay por cuatro a uno. El elenco dirigido por el argentino Mauricio Pochettino fue superior de principio a fin y ni siquiera el descuento paraguayo, cuando el partido estaba tres a cero, sembró esperanzas de una remontada. Más temprano, Canadá y Bosnia Herzegovina habían finalizado uno a uno.