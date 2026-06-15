Scaloni: “Lo más importante es sentir que dimos todo”

El día llegó para Argentina. Este martes, a las 22 horas (de Argentina), el equipo que conduce Lionel Scaloni debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia, en el Estadio Kansas City, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

La Albiceleste entrenó por última vez el lunes y antes de salir al campo, el entrenador habló en conferencia de prensa sobre lo que significa debutar en un Mundial con la camiseta argentina. “Creo que nosotros, esta selección, en los últimos años hemos llegado a esta situación porque hemos descomprimido un poco esa famosa palabra “presión”, esa mochila, que yo creo que al final no vale nada, solo vale para que los jugadores salgan más presionados a la cancha. Y creo que eso fue uno de los pilares que nos ha llevado a poder jugar, que ellos puedan salir a la cancha y jugar tranquilos, porque al final vaya como te vaya, mirá, hemos ganado y ahora estamos acá” en el mismo lugar, en la misma conferencia de prensa, previo a un debut mundialista; sostuvo y agregó: “Nos hace falta, tensión, no presión, sentir algo adentro como tienen todos los argentinos. Pero lo importante es que después del partido, pase lo que pase, nos sintamos orgullosos, tranquilos de que el equipo dio todo, de que el equipo juega lo que venía jugando, de que hay un rival siempre, más allá que después la pelota pueda entrar o no, siempre quedarse tranquilo en cuanto a eso”.

Los argentinos saldrán al campo como campeones vigentes de la competencia pero sin embargo, Scaloni se enfoca en que ese aspecto no sea un impedimento para estar metidos al ciento por ciento: “hoy estamos acá y por ser campeón del Mundo no digo ‘bueno ya está’, hay que seguir compitiendo y eso creo que es lo mejor que ha hecho este grupo. Vamos a seguir dando la cara, vamos a seguir intentando poner las cosas difíciles del rival y eso no va a cambiar, ese es el objetivo nuestro”.

Enfrente estará el elenco dirigido por Vladimir Petkovic y sobre lo que puede presentar, el oriundo de Pujato explicó: “Argelia es un rival similar a Marruecos, juega bastante similar, tiene grandes jugadores, tiene un gran entrenador, que lo conozco también y que hace jugar a su equipo muy bien. Y viendo el partido Brasil-Marruecos creo que eso puede ser un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también a España (empató con Cabo Verde) que no hay rival fácil. A nivel de selecciones han hecho mérito para estar en un Mundial. Y el caso de Argelia es un caso que a nosotros nos preocupa, porque es un buen equipo y tiene jugadores en grandísimo nivel, así que será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero que es importante”.

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Argelia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar, Maza; Mahrez, Gouiri, Amoura.