Messi y su ballet

Por la primera jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026, Argentina derrotó a Argelia por tres a cero, este martes en el Estadio Arrowhead de la Ciudad de Kansas. Lionel Messi anotó los tres goles de la Albiceleste y alcanzó a Miroslav Klose como máximo anotador en los mundiales con 16.

Argentina impuso el ritmo del partido a partir de sus mediocampistas que hicieron circular la pelota esperando el momento preciso para profundizar y si bien le costó encontrar el pase filtrado para traducir en peligro la tenencia, primero Messi avisó con un gol anulado por fuera de juego y luego recibió detrás de los mediocampistas, giró y la clavó en un ángulo.

La ventaja le dio aún más tranquilidad al equipo de Scaloni que se defendió con la pelota pero en el cierre el conjunto argelino fue a presionar al área rival y contó con algunas aproximaciones y remates de media distancia que no llegaron a ser peligrosos.

Los de Petkovic crecieron con la pelota en la segunda parte mientras que los argentinos no terminaban de aprovechar los espacios que quedaban en el retroceso del rival. En ese contexto, a los 15, Mac Allister encontró la pelota cerca de la medialuna, remató y Messi intuyó que el rebote le iba a quedar. Así, con la tranquilidad de ser quien es, tocó al gol, suave, de derecha.

La diferencia le dio más tranquilidad a Argentina para buscar el pase diferencial y fue Mac Allister el que lo dejó a Messi de cara a Zidane pero esta vez se impuso el arquero.

La sentencia del juego llegó con un gol del tamaño de un equipo campeón del mundo y del mejor jugador de este deporte. La acción se inició sobre la derecha de la defensa, la fueron tejiendo hasta el sector izquierdo del ataque, González ubicó a Messi en la medialuna, el crack enganchó hacia su zurda para sacar un tiro rasante que se metió junto al palo izquierdo.

Síntesis:

Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cambios: 45’ Nahuel Molina por Montiel. 55’ Nicolás González y Julián Álvarez por Almada y Lautaro Martínez. 79’ Nicolás Paz y Nicolás Otamendi por Messi y Romero.

Amarillas:

Goles: 17’, 60’ y 76’ Messi.



Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb; Ibrahim Maza, Anis Moussa, Fares Chaibi; y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

Cambios: 64’ Riyad Mahrez, Houssem Aouar y Mohamed Amoura por Moussa, Gouiri y Boudaoui. 82’ Ramiz Zerrouki y Adil Boulbina por Maza y Bentaleb.

Nota: Federico Galván.